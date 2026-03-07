Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
Dünya
AA 07.03.2026 15:23

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da aralarında çocukların da olduğu 41 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği saldırılarda ve baskında ölenlerin sayısı 15 kişi artarak 41'e yükseldi. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre, ölenler arasında dört çocuk ve bir kadın var.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da aralarında çocukların da olduğu 41 kişiyi öldürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu gece saatlerinde ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine yoğun saldırılar ve baskın düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e, yaralı sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı.

Lübnan ordusu hayatını kaybedenler arasında 3 askerin yer aldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle Nebi Şit beldesine asker indirme girişiminde bulunmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle havadan indirme girişiminde bulunduğu Nebi Şit beldesi yakınlarında çıkan çatışmanın ardından bu girişimin püskürtüldüğü belirtilmişti.

