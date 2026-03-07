Parçalı Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.03.2026 17:25

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız ve Özbek mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgız ve Özbek mevkidaşları ile görüştü
[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev]

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, TDT Gayriresmi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Kulubayev ve Özbek mevkidaşı Saidov ile İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov[Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov]

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi öngörülen toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılacak.

ETİKETLER
Hakan Fidan Kırgızistan Özbekistan
Sıradaki Haber
APP ve orijinal plaka arasındaki fark nedir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Bölge ülkelerden özür dileyen Pezeşkiyan: Saldırılara karşı savunma hakkımız ortadan kalkmaz
17:42
‘Dur’ ihtarına uymayıp polis aracına çarptı, 725 bin lira ceza kesildi
17:23
APP ve orijinal plaka arasındaki fark nedir?
17:18
Ürdün: İran’dan fırlatılan 108 füze ve İHA imha edildi, 14 kişi yaralandı
16:59
İran: Basra Körfezi’nde ABD’ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk
17:35
Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 294'e yükseldi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ