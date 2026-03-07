İşgalci İsrail'den Lübnan'ın Sur kenti için tahliye emri

Ordu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen altı binanın kısa süre içinde hedef alınacağı belirtildi.

Bölgedeki son durum ve insani bilanço

Geniş Kapsamlı Tahliyeler: İsrail ordusu sadece Sur değil, Litani Nehri'nin güneyindeki 50'den fazla köy ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için de benzer tahliye emirleri yayınladı.

Can Kayıpları: 2 Mart 2026'da başlayan operasyonlar sonucunda Lübnan genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 210'u aşarken, 800'e yakın kişi yaralandı.

Kitlesel Göç: Birleşmiş Milletler verilerine göre, son bir hafta içinde Lübnan içerisinde yerinden edilenlerin sayısı 100 bini geçti; bazı kaynaklar bu rakamın 400 bine kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.