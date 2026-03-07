Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera, AA 07.03.2026 15:01

İşgalci İsrail'den Lübnan'ın Sur kenti için tahliye emri

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın sahil kenti Sur'un (Tyre) belirli bölgelerinde yaşayan siviller için zorunlu tahliye emri yayınladı.

İşgalci İsrail'den Lübnan'ın Sur kenti için tahliye emri

Ordu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen altı binanın kısa süre içinde hedef alınacağı belirtildi.

Bölgedeki son durum ve insani bilanço

Geniş Kapsamlı Tahliyeler: İsrail ordusu sadece Sur değil, Litani Nehri'nin güneyindeki 50'den fazla köy ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi için de benzer tahliye emirleri yayınladı.

Can Kayıpları: 2 Mart 2026'da başlayan operasyonlar sonucunda Lübnan genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 210'u aşarken, 800'e yakın kişi yaralandı.

Kitlesel Göç: Birleşmiş Milletler verilerine göre, son bir hafta içinde Lübnan içerisinde yerinden edilenlerin sayısı 100 bini geçti; bazı kaynaklar bu rakamın 400 bine kadar ulaşabileceğini belirtiyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
BAE: Hava savunma sistemleri İran'dan gelen 15 balistik füze ve 119 İHA’yı imha etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüştü
16:02
Almanya, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa katılmayacaklarını açıkladı
16:00
Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir
15:55
Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi
15:32
Standart dışı plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
15:46
Soykırımcı İsrail, Lübnan'da aralarında çocukların da olduğu 41 kişiyi öldürdü
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ