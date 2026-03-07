Almanya, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa katılmayacaklarını açıkladı

Klingbeil, Alman Yayıncılar Ağı'na (RND) verdiği röportajda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi ve yeniden müzakerelerin başlaması gerektiğini belirterek, savaş ne kadar sürerse ekonomik sonuçlarının da o kadar büyük olacağını ifade etti.

Bu savaşın uluslararası hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya Klingbeil, “Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemeyle ortaya çıkacaktır. Benim bu savaşın uluslararası hukuk açısından meşru olduğuna dair büyük şüphelerim var.” dedi.

Klingbeil, Almanya’nın güvenlik açısından bu savaşın içine sürüklenme tehlikesi olup olmadığına ilişkin soruya da “Çok net söylüyorum: Bu, bizim savaşımız değil. Bu savaşa katılmayacağız.” cevabını verdi.

Artık kuralların geçerli olmadığı bir dünyaya doğru sürüklenme tehlikesini gördüğünü dile getiren Klingbeil, “Sadece güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada yaşamak istemiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.