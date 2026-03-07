Az Bulutlu 4.8ºC Ankara
AA 07.03.2026 17:30

‘Dur’ ihtarına uymayıp polis aracına çarptı, 725 bin lira ceza kesildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan sürücüye toplam 725 bin lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘Dur’ ihtarına uymayıp polis aracına çarptı, 725 bin lira ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D300 Karayolu'nda şüphe üzerine M.S. (27) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında polis ekip aracına çarptı.

Demirci Kavşağı'nda durdurularak yakalanan sürücünün yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye "alkollü araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "genel güvenliği tehlikeye sokmak", "kamu malına zarar vermek" ve "taksirle yaralama" suçlarından toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin bir süre önce denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

