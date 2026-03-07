Televizyon evlerde ‘başköşedeki’ yerini koruyor

Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli verileri, televizyon evlerde baş köşedeki yerini koruyor.

Türkiye genelinde 40 ilde, yaklaşık 4 bin 300 hane ve 19 bin izleyicinin televizyon izleme davranışları incelendiğinde, 2025 yılında hanelerde günlük ortalama televizyon izleme süresinin 6 saat 8 dakika olduğu görüldü.

Buna göre, 2025 yılında kişi başı günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 38 dakika olarak gerçekleşti. Söz konusu sürenin, 2024 yılı ile karşılaştırıldığında 4 dakika arttığı belirlendi.

Söz konusu ölçüm verilerinin, sadece hanelerdeki televizyon cihazlarından yapılan izlemeleri kapsadığı bildirildi. Tablet, telefon ve bilgisayarlardan yapılan ilave izlemeler de değerlendirildiğinde, televizyonun Türk toplumundaki konumu ve popülaritesinin net bir şekilde görüldüğü kaydedildi.

Verilere göre, 2025 yılında en çok televizyon izlenen ay, günlük ortalama 4 saat 20 dakika ile şubat oldu. Şubat ayını, 4 saat 10 dakikalık izleme süresiyle ocak ayı takip etti.

2025 yılı boyunca yapılan izlemeler 2024 ılına göre hemen hemen tüm kitlelerde etkisini gösterdi. AB sosyo-ekonomik statüye sahip kişiler ortalama 3 Saat 6 dakika televizyon izlerken bu süre 2024 yılına göre 5 dakika artış gösterdi.

Gençlerin televizyon izleme davranışlarında olumsuz yönde bir değişim görülmedi. Genç yetişkinler olarak adlandırılan 15-34 taş izleyicilerin bir önceki yıl ile aynı seviyede, günlük ortalama 2 Saat 29 dakika televizyon izlediği kaydedildi.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2025'te de kadınların erkeklere göre daha fazla televizyon izlediği görüldü. Bu durumda, erkeklerin iş gücüne katılımının daha yüksek olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi.

Verilere göre, kadın izleyiciler erkeklerden ortalama 40 dakika daha fazla televizyon izledi. Günlük ortalama izleme süreleri kadınlarda 3 saat 58 dakika, erkeklerde ise 3 saat 18 dakika olarak kayıtlara geçti. Hem kadın hem de erkek izleyicilerin, bir önceki yıla göre televizyon başında daha uzun süre geçirdikleri tespit edildi.

Televizyon izleme sürelerinde, 2025 yılında en yüksek artışın çocuk izleyicilerde olduğu saptandı.

Yaş grupları bazında 2024 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında, 5-11 yaş grubundaki çocukların bir önceki yıla göre 25 dakika daha fazla televizyon izlediği belirlendi. Bu yaş grubunun günlük ortalama izleme süresi 3 saat 19 dakika olarak gerçekleşti.

İzleme sürelerinde artış gözlenen 12-19 yaş grubunda ise ortalama izleme süresi 2 saat 21 dakika olarak kaydedildi. Bu gruptaki artışın 10 dakika olduğu görüldü.

Hafta içi ve hafta sonu televizyon izleme süreleri arasında belirgin bir fark gözlenmezken, televizyonun en çok izlendiği günlerin pazar ve çarşamba olduğu belirlendi.

Verilere göre, pazar günü ortalama izleme süresi 3 saat 43 dakika, çarşamba günü ise 3 saat 42 dakika olarak gerçekleşti. Görece daha az televizyon izlenen günün ise 3 saat 35 dakika ile salı olduğu kaydedildi.

Panel bölgeleri genelinde yapılan incelemede, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da en çok televizyon izlenen bölge, 4 saat 11 dakika ile İzmir oldu. Ankara, 3 saat 13 dakikalık ortalamayla ve Doğu/Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer bölgelere kıyasla kişi başı günlük ortalama izleme sürelerinin daha düşük gerçekleştiği bölgeler olarak kaydedildi.

Türkiye'de televizyon izleme davranışının bireysel bir etkinlik olmadığı, büyük çoğunlukla hanelerde birden çok kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Verilere göre, özellikle "Prime Time" olarak adlandırılan 20.00-23.00 saatleri arasındaki izlemelerin yüzde 78'inin birden çok kişinin bir arada gerçekleştirdiği bir etkinlik olduğu saptandı. Tüm gün verilerine bakıldığında ise izlemelerin yüzde 72'sinin çoklu katılımla yapıldığı görüldü.

Verilere göre, 2025 yılında yapılan toplam izlemelerin yüzde 40'ını diziler oluşturdu. Dizileri, yüzde 17'lik oranla yarışma programlarını da kapsayan eğlence programlarının takip ettiği belirtildi.

Ölçümleme yapılan kanallarda 2025 yılında toplam 88 farklı dizinin yayınlandığı, izleyicilerin bu dizilere ait toplam 2 bin 792 bölümü izlediği kaydedildi.

Ayrıca, 2025 yılında 53 dizinin ilk kez izleyiciyle buluştuğu, 55 dizinin ise yıl içinde yayınının sona erdiği bildirildi.