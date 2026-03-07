Parçalı Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.03.2026 12:10

Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı

Maltepe'de trafikte çıkan kavgaya karışan 2 sürücü ile 1 yolcuya toplam 540 bin lira ceza kesildi.

Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan trafikteki kavga görüntülerine ilişkin çalışma yapıldı.

Bağdat Caddesi'nde dün yaşandığı tespit edilen kavgaya, sürücü V.A. (40) ile yanındaki Ö.Ç. (32) ve diğer aracı kullanan M.E.S'nin (27) karıştığı anlaşıldı.

Kavgada birbirlerini darbettikleri belirlenen Ö.Ç. ve M.E.S. kısa sürede yakalandı.

Toplam 3 kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 540 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.E.S'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Trafik Cezası
Sıradaki Haber
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
ABD bombardıman uçağı İngiltere'ye indi: İran'a yönelik hava saldırılarında artış uyarısı
12:53
Trump'ın hedefindeki ülke krizdeki Küba mı?
12:45
Türkiye’nin havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi
12:39
İran Borsası’nın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı açıklandı
12:38
Anketlere göre, Avrupalıların çoğunluğu ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı
12:36
Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan’da gece düzenlediği baskında ölü sayısı 26’ya yükseldi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ