Dolandırıcılık yapan sanık ve IBAN'ını kullandıran arkadaşına hapis

Sosyal medya platformu Facebook'ta yüksek kazanç vadeden ilanı tıklayan Denizli, Bursa, Mersin ve Çorum'da yaşayan 4 kişi, ilandaki telefonla iletişime geçti. Denizli'den H.Y. (36) 500, Bursa'dan A.Ç. (43) 1000, Mersin'den Ş.Ç. (35) 500 ve Çorum'dan B.Ş. (36) 1000 lirayı kendilerine iletilen IBAN'a gönderdi.

Dolandırıldıklarını anlayan bu kişiler, yaşadıkları şehirdeki savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Bu şehirlerde başlatılan soruşturmalarda dolandırıcılık amacıyla kullanılan banka hesabının F.K'ya (29) ait olduğu, bu hesaba gelen paranın daha sonra M.Ş'ye (27) aktarıldığı tespit edildi.

İlan sahiplerinin en az 500 lira yatırılması halinde yatırım işlemlerine başlanılacağını, kazanç garantisi bulunduğunu ve elde edilen gelirin yatırımcının hesabına aktarılacağını söylediği, "giriş ücreti" ve "paket yükseltme" gibi çeşitli gerekçelerle para talep ettiği belirlendi.

"Kart bilgilerimi paylaştığım için pişmanım"

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada sanık F.K. çocukluk arkadaşı M.Ş'nin hesabında bloke olduğunu söylediğini, bu nedenle IBAN'ını kullandırttığını savundu.

Hakkındaki suçlamayı reddeden F.K. "Kendisiyle hesap bilgilerimi paylaştım. İlk başta annesi ve babasından da para geliyordu. Sonra başka kişilerden de para geldi. Sıkıntılar olduktan sonra da mahalleden taşındılar, ardından davalar açılmaya başladı. Gelen paraların dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordum. Kart bilgilerimi paylaştığım için pişmanım." ifadelerini kullandı.

M.Ş. ise F.K'ye borç verdiğini, kendisine gönderilen paranın borca karşılık yatırıldığını ifade etti.

Sanıklar hakkında "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçuyla" 4 ayrı mahkemede açılan davalar karara bağlandı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesince F.K'ye 4 yıl 2 ay hapis ile 2 bin 80 lira, M.Ş'ye 5 yıl hapis ile 2 bin 500 lira adli para cezası verildi. Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesince F.K. 2 yıl hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırıldı, M.Ş. ise beraat etti.

Denizli 16. Asliye Ceza Mahkemesince iki sanığa da 1'er yıl 15'er gün ve 1660'şer lira adli para cezası verildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince F.K'ye 1 yıl 8 ay hapis ve 400 lira adli para cezası verildi, M.Ş. ise delil yetersizliğinden kovuşturmaya dahil edilmedi.

Yapılan yargılamalarda F.K'ye toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis ile 5 bin 140 lira adli para cezası, M.Ş. ise toplam 6 yıl 15 gün hapis ile 4 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Hesabına gelen paralarının akıbetini sorgulaması gerekiyordu"

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, M.Ş. hakkında yapılan değerlendirmede müştekinin parasını sanık F.K'nin IBAN'ına gönderttiği, sonrasında kendi hesabına aktararak menfaat sağladığı, müştekiyi aldatarak kendi lehine haksız menfaat temin ettiği kaydedildi.

Sanık F.K. hakkındaki değerlendirmede ise hesabına gelen paraların akıbetini sorgulaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"F.K'nin hesabına bu şekilde gelen paraların akıbetini sorgulamamasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, kaldı ki bu şekilde yasal olmayan işlemlerde kullanılabileceğinin herkes tarafından bilindiği, sanığın parayı çektiğine dair ikrarı, hesabına yatan para hakkında makul bir açıklama getiremeyişi, tüm dosyalar raporuna göre benzer suçtan dolayı geniş zaman aralığında birçok soruşturma ve kovuşturma dosyalarının bulunması ile tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği hususu mahkemece sabit bulunmuştur."