Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 26 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada silahlı paylaşımlar yaparak kamu güvenliğini tehlikeye düşüren kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında silahla ateş ettikleri anların videolarını yayımlayan, silahlı fotoğraflar paylaşan ve bu yolla birbirlerine meydan okuyan şüphelileri tespit etmek için çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri deşifre edilen şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ikametlerinde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.