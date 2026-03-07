Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.03.2026 10:24

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşularımızdan özür diliyorum

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti.” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yönelik dikkati çeken mesajlar geldi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan komşu ülkelere yönelik dikkati çeken mesajlar geldi.

Geçici Liderlik Konseyi'nin, "İran'a yönelik bir saldırı o ülkelerden gelmediği sürece, komşulara yönelik saldırı yapılmaması" yönünde karar aldığını söyledi.

İran'ın bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını vurguladı.

"Komşu ülkelerden özür diliyorum." diyen İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin meşru müdafaa hakkına dikkati çekti.

İran'ın mecbur bırakıldığı bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İran Mesud Pezeşkiyan
