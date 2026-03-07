Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 07.03.2026 09:15

İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İzmir'deki Çeşme Ulusoy Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet tarihi sikke ve figür ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel mirasına yönelik kaçakçılık girişimlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç riskli bulunarak takibe alındı.

X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, aracın yasal yükü içerisine gizlenmiş 15 paket bulundu. Paketlerin açılmasıyla, farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.

Eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilen eserlere el konulurken, tarihi ve kültürel mirasın yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi.

Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

