AA 07.03.2026 17:16

Ürdün: İran’dan fırlatılan 108 füze ve İHA imha edildi, 14 kişi yaralandı

Ürdün ordusu, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan saldırılar sırasında ülkeye yönelen 119 füze ve insansız hava aracından 108’inin imha edildiğini, düşen parçalar nedeniyle 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ordu Sözcüsü Mustafa el-Hayari, basına yaptığı açıklamada, İran’dan fırlatılan füze ve İHA’lara karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını ve ordunun tüm birliklerinin yüksek hazırlık seviyesine geçirildiğini söyledi.

Hayari, bir hafta içinde Ürdün’e 60 füze ve 59 İHA’nın yöneldiğini, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin bunların 108’ini düşürdüğünü, 11’inin ise engellenemediğini belirtti.

Kamu Güvenliği Sözcüsü Amir es-Sertavi ise ülke genelinde füze ve İHA parçalarının düşmesiyle ilgili 207 ihbar aldıklarını ve olaylarda çoğu hafif olmak üzere 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

