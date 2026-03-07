Parçalı Bulutlu 7.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.03.2026 15:57

Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir.” dedi.

Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Ayrıntılar geliyor...

F-16 KKTC Milli Savunma Bakanlığı
