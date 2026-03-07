Parçalı Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.03.2026 14:32

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı.

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Vatandaşları 600 milyon lira dolandırmışlar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya banka personeli olarak tanıtma, sahte otel rezervasyonu, belediyede işe yerleştirme vaadi, sosyal medya üzerinden sahte ilan verme gibi "sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul satışı ve yasa dışı ilaç temini gibi yöntemlerle vatandaşları 600 milyon lira dolandırdıkları saptandı.

13 gayrimenkule el konuldu

Operasyonlar sonucu çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenler, ruhsatsız silah ve mühimmat ile 13 gayrimenkule el konuldu.

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
MSB kaynakları: TSK Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı: İsfahan’da savaşın başlangıcından bu yana 63 kişi hayatını kaybetti
14:39
İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
14:26
Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak
14:46
Televizyon evlerde ‘başköşedeki’ yerini koruyor
14:14
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 6 bin 668 sivil birim hedef alındı
14:12
İşgalci İsrail yüzünden sokakta uyuyorlar
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ