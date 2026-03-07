Trump'tan İran'a "tam imha" tehdidi: Çok sert vurulacak

Trump, İran'ın Orta Doğu'daki komşularından özür dileyerek "teslim olduğunu" ve onlara artık ateş açmayacağına dair söz verdiğini söyledi.

Bu sözün yalnızca ABD ve İsrail'in "amansız saldırıları" sayesinde alındığını savunan Trump, saldırıların kapsamının genişleyeceği sinyalini verdi.

Hedef listesi genişliyor

İran'ın "kötü tutumu" nedeniyle tam imha ve kesin ölüm seçeneklerinin masada olduğunu belirten Trump, şu ana kadar hedef alınması değerlendirilmeyen bölgelerin ve grupların da artık kapsama alındığını ifade etti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.