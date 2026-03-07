Parçalı Bulutlu 6.7ºC Ankara
Dünya
AA 07.03.2026 12:35

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan’da gece düzenlediği baskında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Katil İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın doğusundaki bir beldeye düzenlediği baskında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan’da gece düzenlediği baskında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusu ülkenin doğusundaki Nebi Şit beldesine baskın düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 3 Lübnan askeri ve 1 güvenlik görevlisinin olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle Nebi Şit beldesine asker indirme girişiminde bulunmuştu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail ordusunun, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kırsalında helikopterlerle havadan indirme girişiminde bulunduğu Nebi Şit beldesi yakınlarında çıkan çatışmanın ardından bu girişimin püskürtüldüğü belirtilmişti.

