Dünya
TRT Haber 07.03.2026 11:09

İran, Katar ve Bahreyn'e yeni saldırı başlattı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre; İran, Bahreyn ve Katar'ı hedef alan yeni bir füze ve İHA saldırı dalgası başlattı.

İran, Katar ve Bahreyn'e yeni saldırı başlattı
[Fotoğraf: Arşiv]

Ayrıntılar geliyor...

Bahreyn İran Katar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşularımızdan özür diliyorum
