Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.03.2026 06:28

Suudi Arabistan, petrol sahasına yönelik saldırıların engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, petrol sahasına yönelik saldırıların engellendiğini açıkladı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkent Riyad'ın doğusunda bir İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 2 İHA ile düzenlenen saldırının engellendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 2 İHA, Rubülhali Çölü'nde imha edildi." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce de ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

ETİKETLER
İsrail-İran çatışması Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
ABD'nin en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford' Kızıldeniz'e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:17
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
08:29
Kuveyt, 14 füze ve 12 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu
06:14
Meteoroloji'den Akdeniz için "fırtına" uyarısı
06:09
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
06:02
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
05:40
ABD'nin en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford' Kızıldeniz'e ulaştı
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ