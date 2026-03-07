Parçalı Bulutlu 0.3ºC Ankara
AA 07.03.2026 05:40

ABD'nin en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford' Kızıldeniz'e ulaştı

ABD'nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığı bildirildi.

ABD'nin en büyük uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford' Kızıldeniz'e ulaştı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre uçak gemisi, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle bölgeye gönderildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ford uçak gemisi ile ABD destroyeri USS Bainbridge'in (DDG-96) dün Süveyş Kanalı'ndan geçişine ait fotoğraflar paylaştı.

Pentagondan daha önce yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin şubat ortasında Orta Doğu'ya konuşlandırılmasına karar verildiği ve görevinin gelecek yıl mayıs ayına kadar sürmesinin planlandığı belirtilmişti.

Böylece bölgede iki ABD uçak gemisi görev yapmaya başladı.

USS Gerald R. Ford gemisi Kızıldeniz'de, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Açık kaynak analizlerine göre ABD, İran'la başlayan savaş nedeniyle Orta Doğu'daki askeri varlığını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD İran ABD-İran gerilimi İsrail-İran çatışması
