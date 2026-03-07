İşgalci İsrail Lübnan'a havadan asker indirme girişiminde bulundu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.

Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı.

Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı.

Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.

Lübnan'ın LBCI televizyonunun haberinde ise İsrail’e ait askeri uçakların yoğun uçuş gerçekleştirdiği sırada, Nabi Şit'in eteklerine yönelik bir indirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Lübnan ordusunun işaret fişekleri fırlatmasının yanı sıra Hizbullah unsurları ile bölgedeki aşiretlerin de indirme girişimine karşı koyduğu belirtildi.

Gelişmelerin ardından indirme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı aktarılan haberde, İsrail’e ait helikopterler ve askeri uçakların bölgeden geri çekildiği kaydedildi.

İsrail basını ise konuya ilişkin Lübnan basınına yansıyan bazı bilgileri aktarmakla yetindi.

Konuyla ilgili Lübnan ya da İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İşgalci İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ile Hizbullah arasında Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar, Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Lübnanlı yetkililere göre İsrail saldırılarında şimdiye kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.