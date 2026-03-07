İran İsrail'e 24. saldırı dalgasını başlattı

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı." ifadelerine yer verildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi de yaptığı açıklamada, saldırı dalgasının Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 24. dalgası olduğunu kaydetti.

Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.

Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.