Çok Bulutlu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.03.2026 04:52

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da toplanacak

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin dışişleri bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Bugün yapılacak gayriresmi toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yapacak. Konuk heyet başkanlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da toplanacak

Türkiye, son çatışmaların ardından diplomasi trafiğini hızlandırdı. Görüşmeler devam ederken, bugün İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiyi göre toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra, üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan katılacak.

Küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alınacak

Üye ülkeler, küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alacak, atılacak adımları değerlendirecek.

Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan, toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında iş birliğinin genişletilmesine duyulan ihtiyacı vurgulayacak.

ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaşta üçüncü ülkelerin hedef alınmasına son verilmesi gerektiğini belirtecek. Diplomasiye alan açılması konusunda teşkilat üyesi ülkelerin ortak duruş sergilemesinin önemine dikkati çekecek.

Gündemde KKTC de var

Fidan, Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) maruz kaldığı insanlık dışı tecridin sona erdirilmesi gerektiğine de vurgu yapacak. Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin, KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmesinin öneminin altını çizecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, görüşmelerin ardından konuk heyet başkanlarını kabul etmesi bekleniyor.  

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası Hakan Fidan Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan KKTC Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:28
Burhanettin Duran'dan Fahrettin Altun'a tebrik mesajı
05:16
Milli hava araçlarımız güçlenmeye devam ediyor
05:08
Suudi Arabistan:Prens Sultan Hava Üssü’ne atılan balistik füze engellendi
04:01
İşgalci İsrail Lübnan'a havadan asker indirme girişiminde bulundu
03:04
Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasına yönelik 4 İHA saldırısı engellendi
02:58
İran İsrail'e 24. saldırı dalgasını başlattı
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ