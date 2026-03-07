Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları bugün İstanbul'da toplanacak

Türkiye, son çatışmaların ardından diplomasi trafiğini hızlandırdı. Görüşmeler devam ederken, bugün İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiyi göre toplantıya Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra, üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan katılacak.

Küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alınacak

Üye ülkeler, küresel ve bölgesel gelişmeleri ele alacak, atılacak adımları değerlendirecek.

Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan, toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında iş birliğinin genişletilmesine duyulan ihtiyacı vurgulayacak.

ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaşta üçüncü ülkelerin hedef alınmasına son verilmesi gerektiğini belirtecek. Diplomasiye alan açılması konusunda teşkilat üyesi ülkelerin ortak duruş sergilemesinin önemine dikkati çekecek.

Gündemde KKTC de var

Fidan, Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) maruz kaldığı insanlık dışı tecridin sona erdirilmesi gerektiğine de vurgu yapacak. Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin, KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirmesinin öneminin altını çizecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, görüşmelerin ardından konuk heyet başkanlarını kabul etmesi bekleniyor.