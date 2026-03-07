Bayraktar AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), önemli bir eşiği daha aştı.

Bayraktar AKINCI, 150 bin uçuş saatini geride bıraktı.

Baykar tarafından 16 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar AKINCI, dünyanın birçok farklı noktasında başarıyla görev yapıyor.

Bayraktar AKINCI, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli, milli ekipman ve mühimmatların entegrasyonuna yönelik de yoğun test uçuşları gerçekleştiriyor.

Bayraktar AKINCI, son 2 haftada MURAD AESA Radar, Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat EREN, Mini Akıllı Mühimmat MAM-L, Yapay Zeka Destekli Mini Seyir Füzesi KEMANKEŞ-1 ile test görevleri icra etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu elinde bulunduruyor.

Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022'de SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45 bin 118 feet (13 bin 716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırdı.

Gücünü milli mühimmatlardan alıyor

Bayraktar AKINCI TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor.

Bugüne kadar milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında daha önce MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Bayraktar AKINCI, atış testleri kapsamında milli mühimmatlarla hedefini tam isabetle vurdu. Etkin taarruz gücünü farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar AKINCI, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.