Dünya
AA 07.03.2026 03:01

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasına yönelik 4 İHA saldırısı engellendi

Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda, BAE sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahasına yönelik 4 İHA saldırısı engellendi
[Şeybe petrol sahası. | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şeybe petrol sahasına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Şeybe petrol sahasına doğru ilerleyen 4 İHA, Rubülhali Çölü’nde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

