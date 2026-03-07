Katil İsrail Lübnan'da 33 kişiyi öldürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre İsrail savaş uçakları, ülkenin doğu, güney ve başkent Beyrut'un güney banliyösüne (Dahiye) yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlenen 10 hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Kalaviye beldesindeki saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ed-Duveyr beldesinde düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kefr Rumman beldesine yönelik saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mervaniye beldesi yakınlarında bir evi hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi öldü.

Sayda kentindeki Makasid İslam Cemiyeti binasına düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail tarafından Toul beldesinde İmam Mehdi Camisi'nin hedef alındığı, saldırıda caminin ağır hasar gördüğü ve müezzinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kefr Tibnit beldesinde iki evin bombalanarak yıkıldığı, Cebşit beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Beyrut'un güney banliyösünde (Dahiye) yer alan Cemus, Haret el-Hureyk, el-Hadas ve Burc el-Baracine bölgelerinin de hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Lübnan'ın batısındaki Zehrulbeyder geçidinde bir aracı hedef alan saldırıda sürücünün yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi.

Baalbek kenti yakınlarındaki Sayda ovasına düzenlenen saldırılarda ise 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Hizbullah arasında Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalar, Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Lübnanlı yetkililere göre İsrail saldırılarında şimdiye kadar 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.