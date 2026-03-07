Açık 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.03.2026 00:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli yerli ve milli füzelerimizi geliştiriyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'nun temeli atıldı
01:02
Trump silah üretim hızının artırılması için savunma şirketleriyle görüştü
00:54
Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
00:47
İran'dan Avrupa ülkelerine 'meşru hedef haline gelirsiniz' uyarısı
00:38
Bakan Bolat: Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacmi yıllık 844 milyon dolara yükseldi
00:48
Bakan Çiftçi: Sanal alemin risklerini azaltmak için yoğun mesai yürütüyoruz
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
Gazze'de 120 kişi Kur’an’ı tek oturumda hatmetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ