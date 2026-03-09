Açık 7ºC Ankara
AA 09.03.2026 17:56

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşması tamamlandı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşması tamamlandı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, avukatların usule ilişkin talepleri dinlendi.

Avukatların taleplerinin alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

 

Mahkeme heyeti, avukatların reddi hakim taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle geri çevrilmesine karar verdi.

Duruşmanın yarına ertelendiği kararının açıklandığı sırada Ekrem İmamoğlu, sanık kürsüsüne gelerek konuşmaya çalışırken, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, İmamoğlu'na karşı, "Ekrem Bey bakın geldiğimizden beri yargılamayı sabote ediyorsunuz" dedi.

 

Daha sonra tüm tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı. Duruşma, yarına ertelendi.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü İstanbul Büyükşehir Belediyesi
