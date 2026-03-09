Açık 5.6ºC Ankara
Gündem
AA 09.03.2026 19:10

CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının ardından yaptığı basın açıklamasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. madde ve fıkraları uyarınca 'hakaret' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

CHP Özgür Özel
