Açık 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.03.2026 20:24

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin tepkisi iletildi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Son Dakika İran
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:16
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
20:49
Putin, Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabileceklerini söyledi
20:40
İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 13 bin 785 sivil birim hasar gördü
20:38
İşgalci İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 700 bine yaklaşıtı
20:34
Trump'tan "Mücteba Hamaney" mesajı: Onun lider olmasından memnun değilim
20:32
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir Filistinliyi öldürdü
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ