İstanbul'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü

Rumeli Feneri Caddesi'nde ilerleyen ticari taksi, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 2 minibüs de duramayıp bu otomobillere çarptı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile diğer 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Taksi sürücüsü T.A. hastanede kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.