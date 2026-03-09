Açık 4ºC Ankara
AA 09.03.2026 20:18

İstanbul'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü

İstanbul Sarıyer'de taksi, otomobil ve 2 minibüsün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü
[Fotograf: İHA]

Rumeli Feneri Caddesi'nde ilerleyen ticari taksi, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Aynı yönde ilerleyen 2 minibüs de duramayıp bu otomobillere çarptı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen taksi sürücüsü ile diğer 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Taksi sürücüsü T.A. hastanede kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

İstanbul Trafik Kazası
