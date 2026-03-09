Hamas: İsrail, İran gündeminden yararlanarak Gazze'de katliamlarını tırmandırıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkına karşı korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Kasım, İsrail ordusunun dün Gazze kentinde iftar vaktine kısa bir süre kala bir grup sivili hedef aldığını ve sabah saatlerinde de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladığını hatırlattı.

Hamas Sözcüsü, "Dünyanın İsrail-ABD'nin, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla meşgul olmasından faydalanan işgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını artırıyor ve özellikle Refah sınır kapısını kapatarak kuşatmayı sıkılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD'nin koşulsuz desteğini kullanarak Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğine dikkati çeken Kasım, bu şekilde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı katliamlarını artırdığını ifade etti.

Kasım, arabuluculara seslenerek, Gazze'de Filistinlileri hedef alan İsrail saldırılarının durdurulması, ateşkese yönelik ihlallere son verilmesi ve ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılarda 72 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.