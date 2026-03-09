Açık 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2026 18:42

Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan: İsrail saldırılarında can kaybı 486'ya yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Türkiye’nin F-16 hamlesi Yunan basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:59
Rus hackerlar Hollandalı kamu çalışanlarının da bulunduğu dijital gruplara sızdı
19:55
Yılmaz: Çatışmaların sona ermesi için diplomatik çabalarımızı çok taraflı sürdürüyoruz
19:13
CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatıldı
18:23
Türkiye’nin F-16 hamlesi Yunan basınında
18:17
Hamas: İsrail, İran gündeminden yararlanarak Gazze'de katliamlarını tırmandırıyor
18:01
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşması tamamlandı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
Endonezya'da şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ