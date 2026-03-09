Açık 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.03.2026 14:56

MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi

"Güvenlik konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyede"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama yaptı.

"İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Duran, gelişmenin ilk andan itibaren tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini, gerekli savunma ve güvenlik tedbirlerinin derhal devreye alındığını belirtti.

Duran, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin tam bir eş güdüm içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini, yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

ETİKETLER
Gaziantep İran Milli Savunma Bakanlığı NATO Son Dakika
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı kadınların her anlamda güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Katil İsrail, Lübnan'da 16 kişiyi daha öldürdü
15:26
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyede
15:02
KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye'nin adımları Kıbrıs Türk halkının güvenliğini güçlendirmeye yöneliktir
14:51
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
14:45
İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı kadınların her anlamda güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur
15:20
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası başladı
İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor
İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ