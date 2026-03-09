Açık 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.03.2026 10:30

Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 523 yol kapandı

Doğu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 523 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 523 yol kapandı

Van'da kar ve tipi nedeniyle 28 mahalle ve 31 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 59 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 2 gün önce etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerinin sürdüğünü ve günlük yaşamı etkilediğini söyledi.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, olası acil durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Yağış sonrası cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı. Bazı binaların çatılarında da buz sarkıtları meydana geldi.

Muş

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 46 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade etti.

Hakkari'de tüm yollar açıldı

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün kar nedeniyle kapanan 97 yerleşim yerinin yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

3 ilde 336 yol kapandı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 189 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 122, Kars'ta ise 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

ETİKETLER
Bitlis Kar Yağışı Muş Van
Sıradaki Haber
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
SIPRI: Avrupa'nın silah ithalatı son 5 yılda yüzde 210 arttı
12:04
Ünlü söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
12:16
İşgalci İsrail ordusu, Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor
11:41
Edirne’de “Büyük Selimiye İftarı”na 7 bin kişi bekleniyor
11:36
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
11:37
Avrupa gaz piyasasında sert yükseliş
Erciyes'i kar motorlarıyla keşfediyorlar
Erciyes'i kar motorlarıyla keşfediyorlar
FOTO FOKUS
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ