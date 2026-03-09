Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 FD 920 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan V.A., K.Ç., E.Ş., Ş.Ö., E.Ş., E.C.Ç. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.Ç. ve Ş.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan V.A. ve E.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.