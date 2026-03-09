Açık -2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.03.2026 03:16

Trafikte kavga edenlere 722 bin TL ceza

Beyoğlu'nda trafikte araçlarından inerek kavga eden 4 kişiye toplam 722 bin 492 lira para cezası verildi.

Trafikte kavga edenlere 722 bin TL ceza
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 5 Mart'ta Fetihtepe Mahallesi'nde iki sürücünün araçlarından inip kavga etmesi, ardından iki yolcunun da kavgaya dahil olmasına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Y.S., S.S., D.B. ve Ü.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "kara yolunda duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak" maddelerinden toplam 722 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Trafik İstanbul
Sıradaki Haber
Bahçelievler'de 5 katlı bina tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:18
İran: Yeni liderin seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine saldırı düzenlendi
04:14
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Ordusu Mücteba Hamaney'e bağlılıklarını bildirdi
04:07
Kuveyt: Elektrik santralinde yangın çıktı, 1 İHA düşürüldü
03:13
İran İsrail'e füze saldırısı başlattı, sirenler çaldı
03:10
İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma yaşanıyor
02:40
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
ABD-İsrail'in vurduğu, İran'daki petrol deposundan duman yükselmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ