Trafikte kavga edenlere 722 bin TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 5 Mart'ta Fetihtepe Mahallesi'nde iki sürücünün araçlarından inip kavga etmesi, ardından iki yolcunun da kavgaya dahil olmasına ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Y.S., S.S., D.B. ve Ü.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılara, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "kara yolunda duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak" maddelerinden toplam 722 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.