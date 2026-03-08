Açık 1.5ºC Ankara
AA 08.03.2026 21:37

Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 katlı binanın tesisatında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı

Ekinci Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın tesisatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı.

Binada ikamet eden 30 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binada mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay Yangın İtfaiye
