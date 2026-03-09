Açık -2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2026 07:28

İsviçre’de bir ilk: Başörtülü Türk belediye meclisinde

İsviçre'de yaşayan 20 yaşındaki Vera Çelik, Sosyal Demokrat Parti’den aday olduğu seçimde Zürih Belediye Meclisi’ne seçilerek kentin ilk başörtülü meclis üyesi oldu.

İsviçre’de bir ilk: Başörtülü Türk belediye meclisinde

Çelik, Zürih'in 10. bölgesinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nden (SP) yeni Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Belediye Meclis Üyesi seçimleri sonuçlarına göre, 20 yaşındaki Çelik 4 bin 772 oyla bu göreve seçildi.

Diş hekimi asistanı olarak eğitim alan Çelik, Zürih'te başörtülü ilk Belediye Meclis Üyesi oldu.

Çelik, uzun yıllardır başörtüsü yasağı ile İslam karşıtlığının yanı sıra sosyal adalet ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyor.

İsviçre'de Türklerin buluşma noktası olan Post Gazetesi'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ömür Çelik'in kızı da olan Çelik'in çabalarıyla İsviçre'nin en büyük ikinci partisi SP’de geçen öğretmenlerin başörtüsü takmasına "evet" diyen karar parti kongresinden geçmişti.

İsviçre ana akım medyasında sık sık başörtüsü yasağına ve İslam karşıtlığına karşı verdiği mücadeleyle gündeme gelen Çelik'in Zürih'ten seçilmesi Türk toplumunda sevinçle karşılandı.

Büyükelçi İncesu ve Başkansolos Çorman'dan Çelik'e tebrik

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, seçim sonuçlarının ardından Çelik'i arayıp tebrik ederken, babası Ömür Çelik'e de tebrik mesajı yolladı.

İncesu, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bize daha güzel bir hediye olamazdı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Çelik'i arayıp başarısından dolayı tebrik etti. Çorman, Çelik'e çalışmalarında başarılar diledi.

ETİKETLER
İsviçre Başörtüsü Seçim
Sıradaki Haber
BAE: İran'dan gelen saldırılara hava savunma sistemleri karşılık verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:02
BAE: İran'dan gelen saldırılara hava savunma sistemleri karşılık verdi
06:38
Kabine yoğun gündemle toplanacak
06:22
Erbil'de 5 dakika arayla peş peşe patlama sesleri duyuldu
06:12
Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
05:22
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu
05:19
ABD Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi
400 yıllık gelenek Ulu Cami’yi aydınlattı
400 yıllık gelenek Ulu Cami’yi aydınlattı
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ