Açık -2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2026 06:19

Erbil'de 5 dakika arayla peş peşe patlama sesleri duyuldu

Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

Erbil'de 5 dakika arayla peş peşe patlama sesleri duyuldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.

ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na İHA’lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Erbil’in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart’ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.

6 Mart'ta Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen Erbil'deki bir otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca etkisiz hale getirilen İHA’nın parçaları da bir otelin yanına düşmüştü.

8 Mart'ta Erbil Havalimanı yakınlarında bir kamikaze İHA imha edilmiş, parçalarının bir plastik malzeme deposuna düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

ETİKETLER
Irak
Sıradaki Haber
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:32
İsviçre’de bir ilk: Başörtülü Türk belediye meclisinde
07:02
BAE: İran'dan gelen saldırılara hava savunma sistemleri karşılık verdi
06:38
Kabine yoğun gündemle toplanacak
06:12
Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
05:22
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu
05:19
ABD Suudi Arabistan'daki büyükelçilik personeline ülkeden ayrılmaları talimatı verdi
400 yıllık gelenek Ulu Cami’yi aydınlattı
400 yıllık gelenek Ulu Cami’yi aydınlattı
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ