Dünya
AA 09.03.2026 05:19

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu

İşgalci İsrail'in saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu

Katil İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Uçak sesi ve şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Katil İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail Lübnan
