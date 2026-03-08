Açık 0.4ºC Ankara
AA 08.03.2026 21:04

2 ilde eğitime kar engeli

Ordu ve Ağrı'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

2 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bir bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 ilde eğitime ara verildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında, Gölköy ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel, çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı'nın Tutak ve Hamur ilçelerinde kar yağışı nedeniyle köy okullarında ve taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Tutak ve Hamur kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

