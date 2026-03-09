Duman 2.1ºC Ankara
Dünya
AA 09.03.2026 08:39

Körfez ülkelerine yönelik yeni saldırı dalgası

Katar'ın başkenti Doha'da yerel saatle 03.15 sularında tehdit seviyesi yükseltildi ve cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi.

Körfez ülkelerine yönelik yeni saldırı dalgası

Bu uyarılardan birkaç dakika sonra, İran'dan gelen füzeleri imha eden savunma sistemlerine ait patlama sesleri duyuldu. Yaklaşık 12 ila 13 patlama sesinin ardından, 15 dakika içinde tehdit seviyesi yeniden düşürüldü ve tehlikenin ortadan kaldırıldığı açıklandı.

Katar Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin ülkeyi hedef alan bir füze saldırısını engellediğine dair açıklama yaptı.

Bölge genelinde saldırılar sürüyor

Katar'ın yanı sıra bölgedeki diğer ülkeler de İran kaynaklı yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Bahreyn devlet medyasının paylaştığı bilgilere göre, başkent Manama'nın güneyindeki Sitra bölgesine düzenlenen İran İHA saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 vatandaş yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gece ve sabah saatleri boyunca yoğun bir hareketlilik yaşandı. Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşılık verdiğini bildirdi.

Ayrıca, Fujairah petrol sanayi bölgesinde, imha edilen bir İHA'dan düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi.

