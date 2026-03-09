Duman 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2026 09:45

Bahreyn'in ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

Bahreyn'e ait ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO), grup faaliyetlerinde mücbir sebep ilan etti.

Bahreyn'in ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından BAPCO'nun mücbir sebep ilan ettiği bilgisi verildi.

Haberde, "İran'ın bölgede devam eden saldırılarının yol açtığı mevcut durum ile grubun bağlı olduğu rafineri işletmesine ait bir rafineri ünitesini hedef alan son saldırı nedeniyle mevcut koşullardan etkilenen grup operasyonları için mücbir sebep ilan edildiği" ifade edildi.

Şirketin, yerel pazarın ihtiyaçlarını önceden hazırlanan planlar doğrultusunda tamamen güvence altına aldığı; böylece tedarikin kesintisiz sürdürülmesinin ve yerel talebin etkilenmeden karşılanmasının sağlandığı kaydedildi.

BAPCO'nun ortaklarını ve ilgili tarafları en son bilgiler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

BNA'dan sabah saatlerinde yayınlanan haberde İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, BAPCO tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtilmişti.

İran'dan Bahreyn'e 5 Mart'ta düzenlenen misilleme saldırılarında da ulusal petrol şirketine ait bir tesisin vurulduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Bahreyn Enerji İran Petrol
Sıradaki Haber
Kuveyt'te görev yapan bir ABD askeri hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Trump, yükselen benzin fiyatlarına ilişkin endişe duymadığını belirtti
10:50
Bakan Işıkhan: 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
10:42
3,5 milyar liralık yasa dışı bahis soruşturmasında 67 gözaltı
10:38
Soykırımcı İsrail ordusu bir gazeteciyi daha öldürdü
10:30
Doğu'da ulaşıma "kar" engeli: 187 yol kapandı
10:15
Galatasaray, Devler Ligi’nde Liverpool’u ağırlıyor
67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi: Yeni Cami
67 yıllık inşa süreciyle bilinen Eminönü'nün simgesi: Yeni Cami
FOTO FOKUS
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
İmamoğlu Suç Örgütü davası başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ