Ekonomi
AA 09.03.2026 13:07

Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldi

Türkiye'nin doğal gaz şebekesinin uzunluğu geçen yıl sonu itibarıyla 255 bin kilometreyi bulurken, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldi.

Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki her eve doğal gaz götürülmesi" yönünde koyduğu hedef doğrultusunda doğal gazı yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2002'de sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde bulunan doğal gazda şebeke uzunluğu ve yerleşim yeri sayısı artırılıyor.

Türkiye'nin doğal gaz şebekesi, 2025 yılı sonu itibarıyla 20 bin kilometre dağıtım ve 235 bin kilometre iletim hattı olmak üzere toplamda 255 bin kilometreye ulaştı.

Söz konusu doğal gaz şebekesi ile geçen yılın sonunda 81 il, 982 yerleşim yeri ve 230 OSB'ye doğal gaz arzı sağlanmış oldu. Ayrıca, 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abonesi sayısı da 22,8 milyona yükseldi.

Geçen yıl, 47 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye genelinde konut abone sayısında yaklaşık 933 bin artış oldu.

Şu anda, Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını bu yıl binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Doğal gaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
