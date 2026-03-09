Açık -1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 09.03.2026 02:38

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Yurt içinde piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ikinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası Faiz Fatih Karahan
