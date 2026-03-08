ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkenin petrol üretimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kerim, ülkedeki petrol üretiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğünü, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini kaydetti.

Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesinin 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını ve bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalardan birinin depolarında hasar oluştuğunu ifade eden Kerim, petrol üretim tesislerinin ise etkilenmediğini aktardı.

Irak, 3 Mart Salı günü Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.