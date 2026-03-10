Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi market denetimi

Söz konusu denetimlerde ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini kontrol etti.

Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına bakıldı.

"Tüketicinin çıkarlarını korumayı amaçlıyoruz"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin tüketicinin çıkarlarını korumak adına gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla haksız fiyata mahal vermemek adına, Ankara genelinde yaygın ve yoğun şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz. Denetimlerimizde her zaman yaptığımız gibi temel gıda ve tüketim ürünleri inceleniyor. Buna ek olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, atıştırmalıklarda denetimlerimize devam ediyoruz. "