Ekonomi
AA 10.03.2026 12:42

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi market denetimi

Ramazan ayında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesi Mamak ilçesinde bir markette tatlı, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıkların etiketlerini de inceledi.

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi market denetimi
[Fotograf: AA]

Söz konusu denetimlerde ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketlerini kontrol etti.

Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına bakıldı.

"Tüketicinin çıkarlarını korumayı amaçlıyoruz"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin tüketicinin çıkarlarını korumak adına gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla haksız fiyata mahal vermemek adına, Ankara genelinde yaygın ve yoğun şekilde denetimlerimize devam etmekteyiz. Denetimlerimizde her zaman yaptığımız gibi temel gıda ve tüketim ürünleri inceleniyor. Buna ek olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlılar, şekerlemeler, çikolatalar, atıştırmalıklarda denetimlerimize devam ediyoruz. "

Ticaret Bakanlığı
