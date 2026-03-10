Açık 10.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.03.2026 16:52

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin gelecek yıllardaki enerji stratejisinde nükleerin kritik olduğunu belirterek, "Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık" dedi.

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık
[Fotograf: AA]

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulougne-Billancourt kentinde Nükleer Enerji Zirvesi devam ediyor.

Zirveye katılan Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da yaşananlar bağlamında petrol fiyatlarındaki artışının "herkes için ciddi bir endişe kaynağı" olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Son gelişmeler bir kez daha petrol ve doğal gaza ne kadar bağımlı olduğumuzu ve bunun küresel ekonomik büyüme üzerinde nasıl büyük bir kırılganlık yarattığını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullanarak, enerji dünyasının dijitalleşme, yapay zekaya temelli teknolojilerinin gelişmesi ve ekonomik büyümeyle içinden geçtiği dönüşümün "elektrik talebinde yeni bir artış dalgası yarattığını" söyledi.

Bayraktar şu ifadeleri kaydetti:

"Bu ortaya çıkan zorluklara çözüm bulmaya ve bunlarla başa çıkmaya çalışırken, ne yazık ki ek zorluklar ve krizlerle karşı karşıyayız: Pandemi, iklim değişikliği, tedarik zinciri aksamaları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yüksek enflasyon, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, Ukrayna'daki savaş ve şimdi de Orta Doğu'daki savaş."

Küresel piyasa gibi Türkiye'nin enerji talebinin de artmaya devam ettiğini ve bu talebin yüzyılın ortasına kadar üç katına çıkmasının beklendiğini dile getiren Bayraktar, "Bu talep artışını karşılamak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmak, yenilenebilir enerji genişlemesini güvenilir ve sevk edilebilir karbon içermeyen üretim kapasitesiyle birleştiren kapsamlı bir strateji gerektiriyor." dedi.

Nükleer enerjinin de bu stratejide dengeyi sağlamak için "kritik bir rol oynadığını" vurgulayan Bayraktar, "Türkiye'nin uzun vadeli nükleer vizyonu çok açık." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin yüzyılın ortasına kadar, en az 5 gigavatlık küçük modüler reaktörler de dahil olmak üzere, 20 gigavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini ve ilk nükleer santralin bu yılın sonlarında faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

Bayraktar, karbonsuz enerji üretimi için küçük modüler reaktörlerin (KMR) önemli bir rol üstlenebileceğine dikkati çekerek, "uluslararası finans kuruluşlarının, ihracat kredisi veren kuruluşların ve özel yatırımcıların bu yaklaşan nükleer rönesansa katılmaya teşvik edilmesinin" önemini vurguladı.

Bunu için yeni ticaret şekilleri ve yatırım modelleri bulunması gerektiğini dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin kasımda Antalya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Bayraktar, COP31'in enerji geçişi ve bağımsızlığı alanında ilerleme kaydetmek için önemli bir fırsat olacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar Nükleer Santral
OKUMA LİSTESİ