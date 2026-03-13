Açık 0.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 13.03.2026 00:30

Irak'ta Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne saldırı: 7 Fransız askeri yaralandı

Irak'ın Erbil kentinde Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 Fransız askeri yaralandı.

Erbil Valiliğinin açıklamasına göre askeri üs, insansız hava aracıyla hedef alındı.

Saldırıda 7 Fransız askeri yaralanırken, dördü hastaneye kaldırıldı.

Gelişmeyi Fransa Genelkurmay Başkanlığı da doğruladı. Saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında ise iki şiddetli patlama duyuldu.

Kamikaze insansız hava araçlarıyla havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

Hasar olup olmadığına dair açıklama bilgi paylaşılmadı.

Fransa Irak
ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
