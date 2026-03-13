Duman 10.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.03.2026 11:09

İnşaat üretim endeksi yıllık bazda arttı

İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocak ayında yıllık bazda yüzde 8 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,1, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 8,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 0,1 azalış gösterirken, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,8, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,8 artış gösterdi.

İnşaat Sektörü TÜİK
